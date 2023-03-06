Полиция задержала двух курьеров, забиравших деньги у пенсионеров в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

90-летняя комсомольчанка обратилась в полицию после того, как неизвестный молодой человек обманом заставил ее отдать 200 тысяч рублей. Ей позвонил незнакомец и представился правоохранителем. Он сказал пожилой женщине, что ее родственница устроила аварию с пострадавшими. Они якобы требуют компенсацию, чтобы замять дело. Собеседник сказал, что к комсомольчанке приедет доверенное лицо и заберет деньги. Пенсионерка отдала курьеру деньги, но потом поняла, что ее обманули.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых, когда они переводили украденные деньги через банкомат. Подозреваемыми оказались жители Нанайского района и Полины Осипенко 19 и 20 лет, - рассказали УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам задержанных, они нашли работу курьерами в интернете. Им давали указания через мессенджеры. От курьеров требовалось забирать деньги у жертв афер и переводить их на указанные счета. 10 процентов молодые люди оставляли себе в качестве оплаты «труда».

Полиции удалось установить причастность молодых людей к 11 преступлениям. Общий ущерб составил три миллиона рублей. На парней завели дела по статье «Мошеничество». Расследование продолжается.

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