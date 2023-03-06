Похитительницу парфюма задержали в Магадане Фото: Евгения ГУСЕВА

В Магадане полицейские задержали серийную похитительницу парфюмерии. Девушка воровала духи в разных торговых точках города. Сейчас против нее завели уголовное дело.

О случившемся несколько директоров магазинов сообщили в полицию в феврале. С витрин торговых точек пропало больше 10 флакончиков с духами, сумма которых превысила 50 тысяч рублей.

- Оперативники уголовного розыска установили 20-летнюю нигде не работающую местную жительницу, которая совершила кражи. Видеокамеры запечатлели, как женщина незаметно выносила духи из торговых точек, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.

Несколько упаковок девушка выбросила - испугалась ответственности. Остальные отдала знакомому: надеялась, что он их продаст. Но денег за парфюм она так и не получила.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за такое преступление - до двух лет лишения свободы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.