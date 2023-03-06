Двух мужчин осудят за незаконное хранение оружия в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Полицейские Вяземского района задержали двух местных жителей, которые незаконно хранили дома оружие. Мужчинам грозит срок и большой штраф.

Правоохранители нашли ствол со ствольной коробкой карабина ТОЗ-16 калибра 5,6 миллиметров у 37-летнего безработного, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Мужчина хранил оружие в сарае. На вопрос, где он его взял, тот ответил, что нашел в здании котельной еще в 2019 году. Ствол валялся среди ненужных вещей. Подозреваемый забрал его и принес домой.

Во втором случае полицейские задержали 39-летнего мужчину. Его доставили в отделение вместе с одноствольным нарезным пятизарядным охотничьим карабином образца 1938 года.

- Изъятое пригодно для стрельбы. По словам задержанного, он нашел ружье в лесу и принес домой. Мужчина взял его с собой, когда шел в гости к знакомым. Он утверждает, что хотел только показать оружие, а стрелять из него не планировал, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

У подозреваемых изъяли оружие и завели на них уголовные дела. Мужчинам грозит от шести до восьми лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.

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