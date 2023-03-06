На кладбище Хабаровска устанавливают камеры видеонаблюдения из-за вандалов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлой неделе хабаровские паблики облетела новость о случаях вандализма на городском кладбище. Неизвестные пробираются в сектор, где захоронены участники СВО. В связи с этим администрация краевой столицы приняла решение повесить там камеры видеонаблюдения, чтобы можно было вычислить преступников. Систему уже установили и подключили. Также глава города Сергей Кравчук поручил проработать вопрос о создании дороги к участку и проведении освещения.

Напомним, в Хабаровске строят новое кладбище на 70 тысяч мест. Оно необходимо, так как в городе практически все отведенные для захоронения территории переполнены. По словам мэра, отставаний в графике нет. Подрядчик обещает сдать объект в установленные сроки.

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