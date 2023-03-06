Кибербезопасности учатся школьники Хабаровского края

В Хабаровском крае для школьников проходят «Уроки цифры» Фото: Анастасия Осипова

В Хабаровском крае для школьников проходят «Уроки цифры». На занятие по кибербезопасности приглашают всех желающих ребят.

По информации краевого правительства, 13 марта начнется третье занятие «Уроков цифры». На нем ребятам расскажут о том, как правильно защитить свой телефон от различных мобильных угроз. Принять в нем участие дети могут сами на сайте проекта с 13 марта по 2 апреля. Обучение пройдет и в школах региона.

- Школьники смогут узнать больше об основах безопасности в интернете и защите данных. Кроме того, ученикам помогут определиться с будущей профессией и расскажут, какие основные навыки нужны специалистам в области информационной безопасности и разработчикам защитных программ для смартфонов, - рассказали в министерстве образования Хабаровского края.

Занятия рассчитаны на три возрастные группы школьников: младшую (1-4 классы), среднюю (5-8 классы) и старшую (9-11 классы). В состав урока входят видеолекции и игровой тренажер, помогающий закрепить полученные знания практически. А для педагогов обучающий вебинар по теме пройдет 7 марта. Им помогут разобраться в методичках и также больше узнать о правилах поведения в Сети.

«Уроки цифры» проводятся в России с 2018 года. Информацию для проекта готовят ведущие IT-компании. Заниматься по ней можно как самостоятельно, так и в школе. А еще уроки помогают детям узнавать больше о профессиях, связанных с программированием.

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