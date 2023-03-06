Снег и плюсовые температуры обещают Хабаровскому краю 7 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередные сюрпризы подарит погода Хабаровскому краю 7 марта. На большей части региона ожидается снег. Исключением станут Хабаровск и Охотский районы. Хотя осадки будут несильными, они все равно подпортят настроение жителям. Днем температура поднимется выше ноля, из-за чего весь снег превратиться в кашу под ногами. Отдельной проблемой станет холодный ветер, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду.

Погода в Хабаровске 7 марта будет отличаться скачками температур. Ночью столбик термометра покажет от -5 до 7 градусов, а днем воздух прогреется от -1 до +1.

На юге края снег будет идти ночью. Днем вероятность осадков будет очень низкой. Ночью похолодает от -4 до -9, а днем будет от ноля до +5 градусов.

В центральных районах ожидается до -22 ночью и от -7 до +5 днем. Снег будет недолгим и необильным, но может привести к гололеду на дорогах.

В северной части региона после захода солнца температура упадет от -9 до -23, а днем потеплеет от -14 до +1 градуса.

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