Клуб лидеров профобразования появился в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошел первый слет краевого клуба лидеров «Журавли». Это профессиональное сообщество педагогов. Учителя собрались на площадке института развития образования в честь проведения Года педагога и наставника.

- Мы первые в России создали такой клуб. Я уверена, что его участники смогут сохранить и приумножить лучшие образовательные традиции, привлекут в учреждения студентов и молодых специалистов, станут настоящими мудрыми наставниками. Такие встречи и неформальное общение станут теперь постоянными, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования Хабаровского края.

Одно педагогическое сообщество уже есть в регионе - «Учитель года». В нем состоят лучшие школьные педагоги. Во время слета они поделились своим опытом с коллегами, а Ирина Дербина, его лидер, передала символическую эстафету избранному руководителю клуба «Журавли». Им стала Людмила Иващенко - преподаватель «Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий» и победитель краевого этапа конкурса «Мастер года».

Кроме того, во время слета прошли мастер-классы, тренинги, лекции и интеллектуальные игры. Поговорили учителя и о трендах современного образования.

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