Смертоносное пламя: житель ЕАО не смог спастись из горящего дома

Мужчина погиб в огне, пытаясь спасти свой дом от пожара в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

6 марта в селе Амурзет случилась трагедия. Местный житель погиб, пытаясь уберечь свой дом от пламени, уничтожающего все вокруг.

Женщина выглянула в окно, когда услышала чьи-то крики снаружи. Она увидела, как рядом с ее участком все полыхает. Выбежав на улицу, хозяйка дома почувствовала, что воздух вокруг пропитан запахом гари. Соседский дом был охвачен ярким пламенем. Женщина поспешила вызвать пожарных.

- Двое мужчин, проживающих в горящем доме, до последнего пытались побороть стихию, но у них ничего не получилось. Один из них смог спастись, а второй, к несчастью, погиб при пожаре, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Сейчас на месте ЧП работают дознаватели. Они выяснят, почему случился пожар и при каких обстоятельствах.

Напомним, 6 марта также стало известно о крупном пожаре в Комсомольске. Огонь охватил складские помещения площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Спасателям понадобилось около пяти часов, чтобы потушить возгорание.

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