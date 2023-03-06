В медицинской олимпиаде по хирургии победили студенты из Хабаровска Фото6 минздрав хабаровского края

В Хабаровске закончилась Девятая Региональная студенческая олимпиада ДФО по хирургии. Первое место в ней одержали будущие медики из Хабаровска - студенты Дальневосточного государственного медуниверситета. Серебро получили ребята из ДВФУ с острова Русский.

Именно этим командам предстоит отправиться на финальный этап, который состоится с 10 по 16 апреля в Москве. Соревнование, в котором примут участие лучшие студенты-медики со всей страны, пройдет в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова.

Напомним, будущие медики из Читы, Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Якутии и Китая показали свое мастерство в 28 конкурсах. К слову, иностранные студенты принимали участие в состязании впервые с допандемийного 2019 года. Больше 150 человек за четыре дня провели несколько пересадок внутренних органов.

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