Количество операций по удалению тромбов увеличилось в Хабаровске Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске растет число операций по удалению тромбов. Как рассказывают в региональном минздраве, такие методы поднимают эффективность спасения пациентов с инсультами.

Объем работ нарастили в больнице имени профессора Владимирцева. Если в 2021 году провели шесть таких операций, то в прошлом - уже 16. В этом году число должно быть гораздо больше: только за январь и февраль специалисты помогли уже 14 пациентам. Благодаря такому методу помочь пациенту в первые сутки после приступа можно гораздо эффективнее.

- Такие операции уменьшают риск получения инвалидности, позволяют пациентам быстрее восстановиться и буквально уйти из больницы на своих ногах, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

К слову, необходимое оборудование для этого у специалистов есть. Еще в 2019 году здесь приобрели компьютерный томограф Ingenuity CT за 54 миллиона рублей.

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