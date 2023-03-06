В честь Героя России Владимира Жоги, позывной «Воха», назовут улицу в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Общественники Хабаровска предложили назвать одну из городских улиц в честь Героя России Владимира Жоги, который погиб, выполняя воинский долг в зоне СВО. Многие знают его под позывным «Воха». Он защищал мирных жителей ДНР еще с 2014 года. Идея общественников будет рассмотрена на ближайшем заседании оперштаба по СВО под председательством мэра Хабаровска Сергея Кравчука.

Полковник гвардии Владимир Артемович Жога был командиром батальона разведки спецназначения «Спарта» вооруженных сил ДНР. Он родился 26 мая 1993 года в Донецке. В феврале 2014 года Владимир вступил в отряд самообороны Славянска, а в августе того же года - в батальон «Спарта». Под позывным «Воха», который сегодня знает чуть ли не каждый житель ДНР, служил водителем у первого командира батальона - Героя ДНР Арсена Павлова («Моторола»), а после стал его замом. Все сослуживцы характеризовали «Воху» как мужественного и бесстрашного человека. В 2016 году он возглавил батальон «Спарта».

5 марта 2022 года разведчики батальона «Спарта» прикрывали эвакуацию мирного населения из Волновахи в ДНР. До последнего исполняя воинский долг, «Воха» получил смертельное ранение. Указом президента Владимира Путина от 6 марта 2022 года Владимиру Жоге присвоено звание Героя Российской Федерации. Его отец 9 мая в Кремле получил медаль «Золотая Звезда».

Именем Владимира Жоги уже названы несколько улиц: в Волновахе, Невинномысске и Майкопе.

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