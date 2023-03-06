Мероприятия в честь 8 марта пройдут в учреждениях культуры Хабаровского края Фото: Хабаровский краевой колледж искусств

Большую культурную программу подготовили для жителей Хабаровского края на 7 и 8 марта. В честь Международного женского дня в театрах, музеях и других учреждениях Хабаровска состоится масса интересных мероприятий:

- 7 марта в 11:00 пройдет мастер-класс «Пишите письма!» в Гродековском музее, в рамках которого гости познакомятся с историей почтовой карточки и напишут поздравление в ретро-стиле;

- 7 марта в 11:00 в краевом колледже искусств состоится студенческий концерт «Желаем быть прекраснее весны»;

- 7 марта в 18:30 в театре драмы пройдет премьера концерта «Эти глаза напротив»;

- 7 марта в 18:30 в краевой филармонии запланирована масштабная музыкальная программа;

- 8 марта в 17:00 в краевой филармонии государственный ансамбль «Дальний Восток» выступит с концертом «На крыльях мечты».

Праздник не обойдет стороной и женщин, которые проживают в других населенных пунктах Хабаровского края:

- в Доме культуры села Капитоновка Вяземского района 7 марта в 18:00 творческие коллективы выступят с программой «В каждой женщине загадка».

- в культурно-досуговом центре «Гармония» Амурского района 8 марта в 15:00 состоится концерт «Любимым, нежным, красивым»;

- во Дворце культуры авиастроителей Комсомольска 8 марта в 17:00 Евгений Южин выступит с концертом «Я люблю тебя до слез», а также прозвучат композиции Александра Градского, Муслима Магомаева и Александра Серова.

Билеты на все мероприятия доступны по «Пушкинской карте».

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