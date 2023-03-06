Мемориальную доску в память о стоматологе Александре Абрамовиче установили в Хабаровске Фото6 администрация Хабаровска

В Хабаровске увековечили память Александра Абрамовича. Мемориальная табличка в честь врача-стоматолога появилась на здании городской поликлиники №25 «ДЕН-ТАЛ-ИЗ», где много лет проработал специалист.

Решение об этом в декабре прошлого года приняли депутаты городской думы. Александр Максимович начал свою карьеру со стоматолога в поликлинике №19, а потом стал завотделением. С 1988 года он руководил поликлиникой «ДЕН-ТАЛ-ИЗ».

- Александр Максимович - человек, которого знал весь край. Он внес огромный вклад в развитие медицины и стоматологии. По его инициативе открыты и успешно работают стоматологические кабинеты в детских садах и школах. Под его руководством поликлиника стала одной из ведущих. Сейчас сюда приезжают лечиться не только жители края, но и пациенты из других регионов страны, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Александр Абрамович постоянно внедрял новые технологии. Именно под его руководством в поликлинике стали лечить зубы под наркозом.

Александр Максимович был кандидатом медицинских наук. Ему принадлежит 14 научных работ, он стал обладателем множества наград за свою профессиональную деятельность. Кроме того, он являлся президентом краевой ассоциации стоматологов и членом Дальневосточного объединения промышленников и предпринимателей. Для подопечных центра реабилитации диких животных в Кутузовке врач организовал стоматологическую помощь. Под его наблюдением в 2000 году тигру Лютому провели протезирование.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.