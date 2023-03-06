Сертификаты на паллиативную помощь для родных смогут получить жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Совещание об исполнении закона о государственном соцзаказе прошло в правительстве Хабаровского края. Он предполагает, что жители региона смогут получить сертификаты на какую-либо социальную услугу. Для этого на территории края выбрали три направления: школьный туризм, социальная поддержка и паллиативная помощь.

В этот проект Хабаровский край вошел в 2022 году, после того как 24 августа губернатор Михаил Дегтярев подписал распоряжение об организации оказания государственных услуг в социальной сфере на 2022-2024 годы. На заседании же наметили пути работы над законом.

- Новый закон позволяет работать не только с госучреждениями. В оказание социальных услуг вовлекаются негосударственные компании. Появляется конкуренция, и услуга становится более доступной, повышается ее качество. Сотрудничество с государством становится понятным, стабильным, что позволяет компаниям или предпринимателям развивать свою деятельность, - отметила Вероника Сергеева, замдиректора Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности.

В Хабаровском крае благодаря закону впервые запустят туры для школьников 5-9 классов по местным достопримечательностям. Другое направление - паллиативная помощь. Пока ее оказывают лишь госучреждения и лишь одна частная клиника. А благодаря новому закону жители региона смогут получить сертификаты, которые будут работать в любой компании.

Второй этап работы над проектом начнется в апреле-мае. В итоге люди смогут получить доступную по стоимости услугу.

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