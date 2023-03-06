В Якутии предложили проводить дни Хабаровского края Фото: Евгений Никонов

В Якутии могут проводить дни Хабаровского края. С таким предложением выступил Ким Борисов, зампред республики Саха (Якутия). С ним встретился зампред Хабаровского края Евгений Никонов. Чиновники обсудили проведение совместных фестивалей и гастролей театров. В 2023 году в Хабаровском крае пройдет якутский традиционный праздник Ысыах.

- Наши регионы связывает давняя дружба и общая история. Обмен происходит во всех отраслях: медицина, образование, культура, - сказал Евгений Никонов.

По словам Кима Борисова, Хабаровский край в Якутии представлен не так широко, как хотелось бы, поэтому и появилась такая идея. Евгений Никонов оценил ее положительно и пообещал поддержать.

Есть перспектива сотрудничества и в медицине. Хабаровские специалисты планируют поделиться опытом в лечении онкологии, а якутские врачи расскажут об исследованиях по генетике.

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