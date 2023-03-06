Уборку улиц от снега контролирует прокуратура Магадана
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Магадане прокуратуре приходится контролировать очистку улиц города от снега. Из-за непростой погодной обстановки, которая сложилась с конца октября прошлого года и частых снегопадов в областном центре возникли проблемы. Дороги просто не успевают убирать.
- Ситуация находится на контроле прокуратуры, ежедневно осуществляется мониторинг публикаций в средствах массовой информации и сообщений в сети Интернет, проводятся осмотры городских территорий, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.
По каждому обнаруженному факту надзорный орган уже принял меры. После вмешательства специалистов уборку стали проводить и ночью. Пока город продолжают чистить от снега и наледи.
А чтобы работы стали еще эффективней, в прокуратуре открыли «горячую линию». Сообщить о нарушениях с затянувшейся или плохой уборкой можно по телефону 8 (41-32) 65-86-03.
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