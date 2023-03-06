85-летний юбилей отметила школа №10 в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане юбилей отметила школа №10. Она является одним из старейших образовательных учреждения города и почти ровесницей города. В этом году ей исполнилось 85 лет.

С праздником коллектив школы торжественно поздравила Наталья Соловченкова, начальник департамента образования. Она наградила лучших педагогов Благодарственными письмами губернатора ЕАО. Поздравила работников и Лилия Комиссаренко, депутат регионального парламента. Она тоже вручила благодарности ученикам и учителям.

- С особой теплотой отношусь к школам и когда посещаю какое-нибудь образовательное учреждение, всегда вспоминаю свои учебные годы, своего первого учителя. Школа – это действительно второй дом. Здесь царит особая атмосфера. Здесь мы делаем первые шаги во взрослую жизнь, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Поблагодарил он и педагогов, которые воспитывают будущее поколение города. Многие из выпускников показывают свои знания, поступая в ведущие вузы страны.

Максим Анатольевич наградил педагогов, а школе подарил ценный подарок и Приветственный адрес.

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