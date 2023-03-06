Бани лишился житель Биробиджана из-за неотремонтированной печки Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане на улице Комарова сгорела баня. Причиной тому стало отсутствие профилактического ремонта, рассказали в МЧС региона.

Пожарным о возгорании рассказал сам хозяин. Он увидел идущий из-под крыши дым. На место выехали восемь человек и две единицы техники. Они смогли ликвидировать огонь и не дать ему распространиться на жилой дом.

Сгорела парилка и 20 квадратных метров потолка. При пожаре никто не пострадал.

- Причиной пожара явилось отсутствие противопожарной разделки от конструкций бани. Собственник знал о нарушениях, но не успел их исправить и в результате потерял имущество в огне, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Против мужчины составили административный протокол. Причиненный ущерб устанавливается.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре загорелись склады крупного супермаркета. Сообщение о пожаре поступило спасателям 6 марта около шести утра.

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