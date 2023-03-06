Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в ЕАО
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Еврейской автономной области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ. За неделю с 20 по 26 февраля этот показатель был ниже эпидемиологического порога на 35,7 процента и уровня прошлой недели на 39,5 процента. Наблюдается тенденция к дальнейшему снижению.
- Темп снижения заболеваемости регистрируется среди всех возрастных групп, наиболее интенсивное снижение отмечено среди детей 7-14 лет (на 44,6 процента), что может быть связано с разобщением школьников на время праздничных дней, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по ЕАО.
За восьмую неделю года обследование прошли 903 человека. У четверых выявили вирус гриппа А, у 11 – вирус гриппа В. Также специалисты обнаружили и другие виды вирусов.
В медучреждениях, школах и соцорганизациях сохраняются ограничения. Родителей детей просят не пускать их в школу, если есть симптомы простуды, а сразу обращаться к врачу и не лечиться самостоятельно.
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