Выплаты в 150 тысяч рублей участникам СВО продлили в Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

На три месяца продлили единовременные выплаты по 150 тысяч рублей для участников спецоперации в Магаданской области. О том, как исполняются поручения Владимира Путина в части помощи бойцам, поговорили в правительстве региона.

У сотрудников соцслужб налажен контакт с каждой семьей. Специалист знают об их потребностях, а проблемы отрабатывают максимально быстро.

На региональном уровне мобилизованным и служащим по контракту положена единовременная выплата в 150 тысяч рублей. Их все участники СВО получили в ноябре прошлого года. Сейчас их перечисляют тем, кто отправляется на спецоперацию. По решению губернатора их действие продлили на три месяца - до 1 июня 2023 года.

Между тем губернатор Сергей Носов планирует встретиться с женами военных в преддверии 8 марта.

- Хочу от них напрямую узнать, с какими проблемами они сталкиваются сегодня. Мы не должны бояться брать ответственность на себя за принятие решений на уровне своего региона, главная цель всей нашей работы сегодня – гарантировать нашим бойцам, их семьям всестороннюю поддержку, - сказал Сергей Носов.

Встреча запланирована на текущую неделю.

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