Штрафы за купание в неположенных местах ввели на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Теперь магаданцам, решившим искупаться в неположенном месте, придется заплатить штраф. Изменения в статью 315 регионального закона «Об административных правонарушениях в Магаданской области» приняли в областной думе.

По правилам, людям нельзя плавать на бревнах, досках, шинах, лежаках и надувных матрасах. Шалить в воде, нырять и хватать купающихся строго запрещено. Тем более, нельзя заходить в воду там, где установлены соответствующие знаки. Но раньше ответственности за это в области не было.

- Теперь за данные нарушения в Магаданской области предусмотрены такие виды наказания, как предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 1 000 рублей, - рассказали в Магаданской областной думе.

В МЧС Колымы говорят: каждый год в области тонут в среднем пять человек. Большая часть несчастных случаев происходит на реках Тенькинского, Хасынского, Ягоднинского, Сусуманского муниципальных округов. По словам Елены Попович, автора законопроекта и замначальника отдела контрольно-надзорной деятельности, причиной не обязательно становится купание. Но влияние на это может оказать холодная вода или разная степень прогретости слоев водоема.

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