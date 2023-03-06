Пакет антикоррупционных законов приняла дума Магаданской области Фото: Магаданская областная дума

Пакет антикоррупционных законов приняли депутаты Магаданской областной думы. Изменения касаются закона о коррупции и декларирования доходов.

В думе отметили, что правки, касающиеся декларации о доходах, связаны с вступившими в силу 1 марта федеральными законами. По ним, парламентарии, для которых депутатство - не основной источник дохода, подавать сведения не должны. Исключения – крупные сделки, в три раза больше годового дохода депутата и жены (мужа). Если ее не было, то нужно подать соответствующее уведомление.

- Изменения приняты на региональном уровне. Они касаются как областных депутатов, так и депутатов муниципальных образований. В соответствии с новым порядком будет проходить уже текущая декларационная кампания. Сейчас будем проводить большую информационную и разъяснительную работу, чтобы избежать нарушений, - рассказал Серей Плотников, председатель комиссии Магаданской областной Думы по регламенту и депутатской этике.

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