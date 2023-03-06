Об успешной реализации «Пушкинской карты» рассказали в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае успешно реализуют программу «Пушкинская карта». Об этом сообщили в правительстве региона.

- Такие проекты как «Пушкинская карта» способствуют улучшению социального самочувствия людей. Это особенно актуально для молодежи, которая наиболее восприимчива к влиянию внешней среды. Мы обязаны позаботиться о том, чтобы это влияние было правильным, светлым, чистым, духовным, - сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

Напомним, стать обладателем «Пушкинской карты» может молодежь от 14 до 22 лет. На ее счет каждый год государство кладет деньги – в 2023-м это пять тысяч рублей. Их можно потратить на билеты в кино, театр, музеи и концерты.

Цель программы проста: приобщить подрастающее поколение к культурным ценностям страны. И Хабаровский край в этом направлении стал лидером. В 2022 году по ней провели больше 3,5 тысячи мероприятий.

Поэтому власти планируют развивать и другой проект – «Культурные гастроли». В этом году планируется провести их не меньше 110. Артисты будут ездить по разным районам края, а у держателей «Пушкинской карты» появится возможность посетить мероприятия совершенно бесплатно.

К слову, сейчас в регионе нет ни одной школы и ни одного техникума, которые бы не присоединились к проекту «Пушкинская карта». По итогам 2022 года ее получили 44 808 обучающихся. В регионе 62 школы и шесть учреждений среднего профобразования, в которых у 100 процентов учеников и студентов есть карта.

Всего карта есть у 67 тысяч человек в крае. В 2023 году цифру панируют довести до 86 тысяч и подключить к программе 25 культурных учреждений.

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