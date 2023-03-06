Свои знания о ЗОЖ пополнили более 700 студентов Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первый цикл занятий проекта «Молодежь. ЗОЖ. Здоровый город» завершился в Хабаровске. В нем приняли участие студенты Тихоокеанского госуниверситета.

Мероприятие организовали специалисты администрации города, региональных медучреждений, Центра экстренной психологической помощи МЧС, сотрудники медицинских вузов. За все время в нем поучаствовали 700 обучающихся ТОГУ. Им напомнили о правильном ведении ЗОЖ, профилактике заболеваний и первой помощи, а также рассказали о донорстве и сохранении репродуктивного здоровья.

- Специалисты провели 10 лекций. По итогам проекта, анкетирования и оценки состояния здоровья студентов будут разработаны рекомендации по улучшению здоровья, - рассказали в управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.

Второй цикл занятий стартует 6 марта. В нем также примут участие студенты ТОГУ. Сами занятия пройдут на базе пединститута.

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