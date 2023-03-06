Свои знания о ЗОЖ пополнили более 700 студентов Хабаровского края
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Первый цикл занятий проекта «Молодежь. ЗОЖ. Здоровый город» завершился в Хабаровске. В нем приняли участие студенты Тихоокеанского госуниверситета.
Мероприятие организовали специалисты администрации города, региональных медучреждений, Центра экстренной психологической помощи МЧС, сотрудники медицинских вузов. За все время в нем поучаствовали 700 обучающихся ТОГУ. Им напомнили о правильном ведении ЗОЖ, профилактике заболеваний и первой помощи, а также рассказали о донорстве и сохранении репродуктивного здоровья.
- Специалисты провели 10 лекций. По итогам проекта, анкетирования и оценки состояния здоровья студентов будут разработаны рекомендации по улучшению здоровья, - рассказали в управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска.
Второй цикл занятий стартует 6 марта. В нем также примут участие студенты ТОГУ. Сами занятия пройдут на базе пединститута.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru