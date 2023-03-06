За брошенную в голову пограничника бутылку осудили жителя ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Облучье вынесли приговор местному жителю. В прокуратуре ЕАО сообщили, что он покушался на «применение насилия в отношении представителя власти при исполнении».

Все случилось 1 июля 2021 года. Пьяный мужчина ехал по дороге «Пашково-Облучье». Его остановил инспектор и потребовал документы, необходимые для пребывания в пограничной зоне. Тогда водитель вышел из машины и, матерясь, бросил в голову сотрудника погрануправления бутылку, требуя его пропустить. Инспектору удалось увернуться, так что свои действия до конца мужчина не довел.

- В судебном заседании подсудимый вину не признал и отрицал причастность к содеянному. Государственным обвинителем по уголовному делу представлено достаточно доказательств, которыми опровергнута ложная версия подсудимого, - рассказали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

Мужчину осудили условно на год с испытательным сроком в два года. Приговор в силу пока не вступил.

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