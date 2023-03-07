Пять новых автобусов пополнили автопарк Биробиджана Фото: Правительство ЕАО

Автопарк Биробиджана пополнился пятью новыми автобусами - четырьмя «ЛиАЗами» CITYMAX12 и одним GAZelle NEXT. Первый предназначен в том числе для перевозки маломобильных пассажиров, так как в него можно заехать на коляске. В них 28 сидячих и 86 стоячих мест. «ЛиАЗы» были закуплены за средства, полученные в рамках президентской дальневосточной «Единой субсидии». GAZelle NEXT приобретен за сэкономленные бюджетные деньги.

- Мы с 2019 года формируем потребность области в транспорте. Более 70 миллионов рублей из федерального бюджета направлено на приобретение пяти автобусов. Программа «Повышение безопасности дорожного движения» на 2016-2024 годы продолжается. Ежегодно формируются новые заказы и новые потребности, - сказал Евгений Турбин, глава департамента автодорог и транспорта правительства ЕАО.

Какие маршруты будут обслуживать новые машины - пока неизвестно.

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