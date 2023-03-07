Полиция Магадана объявила в розыск обвиняемого в преступлении Геннадия Митева Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция областного центра обращается к колымчанам с просьбой о помощи в розыске обвиняемого в совершении преступления. Правоохранители ищут 54-летнего Митева Геннадия Анатольевича, родившегося 13 июля 1968 года. Мужчина скрылся от органов следствия. Сейчас его место положения неизвестно.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 102, 8 (4132) 62-46-25, 8 (918) 827-88-79, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

В распоряжении полиции есть фото разыскиваемого, но к настоящему моменту его внешность могла измениться. Жителей Магадана и области призывают проявить бдительность и сообщать о подозрительных личностях.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.