Проезд в поездах подешевеет для школьников Хабаровского края в два раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже ставшая традиционной ежегодная акция от холдинга «РЖД» не обойдет стороной Хабаровский край и в 2023-м. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет смогут путешествовать на поездах с 1 июня по 31 августа со скидкой 50 процентов. Льгота направлена на то, чтобы сделать отдых для семей с детьми доступней.

За 2022 год скидкой на поезда дальнего следования воспользовались 3,1 миллиона детей. Это на 25,6 процента больше, чем в позапрошлом году. Это только подтверждает, что услуга пользуется большим спросом у жителей региона.

- Забронировать билеты по спецтарифу для поездок в летние школьные каникулы можно будет уже с 4 марта, - рассказали в пресс-службе АО «РЖД».

Скидка предоставляется только на стоимость билетов. Дополнительные услуги оплачиваются в полном объеме.

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