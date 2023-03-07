Автомобиль сбил женщину на трамвайной остановке в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

6 марта около 10:40 на остановке в районе дома №18 по Джамбула 76-летняя женщина ждала трамвай. В это время водитель «Мазды Титан», заехав на тротуар, сдавал задним ходом со стороны Яшина в направлении Серышева. 32-летний мужчина за рулем иномарки не заметил женщину на остановке и наехал на нее.

- Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Врачи ее осмотрели и назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Известно, что водитель с семилетним стажем вождения был трезв в момент аварии. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

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