Автомобиль сбил женщину на трамвайной остановке в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
6 марта около 10:40 на остановке в районе дома №18 по Джамбула 76-летняя женщина ждала трамвай. В это время водитель «Мазды Титан», заехав на тротуар, сдавал задним ходом со стороны Яшина в направлении Серышева. 32-летний мужчина за рулем иномарки не заметил женщину на остановке и наехал на нее.
- Пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу. Врачи ее осмотрели и назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
Известно, что водитель с семилетним стажем вождения был трезв в момент аварии. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.
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