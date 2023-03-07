Сотрудники Росгвардии почтили память Дениса Стародубова из Хабаровского края

Росгвардейцы почли память Дениса Стародубова, погибшего на службе 7 марта Фото: УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю

Сотрудники Росгвардии ежегодно 7 марта отдают дань памяти и уважения своему сослуживцу, младшему сержанту милиции Денису Стародубову, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Он поступил на службу вневедомственной охраны Комсомольска весной 2003 года.

В 2005-м он отправился в служебную командировку в Дагестан. 7 марта он нес боевое дежурство. В его задачи входила охрана Чиркейской ГЭС. Во время выполнения обязанностей Денис Стародубов сорвался с отвесного склона в реку Сулак. Он пролетел больше 30 метров и упал в воду. Его подхватило течением, унесло в сторону и затянуло на глубину.

Сослуживцы младшего сержанта милиции все еще помнят своего товарища. Его имя внесено в Книгу памяти сотрудников органов внутренних дел, которые отдали жизни при исполнении служебного долга.

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