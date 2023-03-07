Торжественный прием для 50 женщин состоялся в правительстве Хабаровского края Фото: Антон Шевченко

50 женщин получили приглашение на торжественный прием в честь 8 Марта от правительства Хабаровского края. Гостьи - представители служб и ведомств в сфере экономики и социальной жизни. От имени губернатора региона Михаила Дегтярева им вручил грамоты и благодарственные письма первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

- Дорогие женщины, все вы достойны признания и восхищения - не только в праздник, но и каждый день. Большое спасибо вам! - обратился к гостьям Александр Никитин.

Во время приема было названо имя победительницы конкурса «Женщина года», который проходил в Хабаровском крае. Звания была удостоена жительница поселка Ванино Елизавета Кокшарова. Несмотря на то, что у нее трое детей, женщина ведет активную общественную работу, входит в состав Совета рабочей и служащей молодежи района, участвует в организации мероприятий и волонтерской деятельности.

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