Экологически чистая энергетика появится в Хабаровском крае

Хабаровскому краю не хватит электрической мощности для реализации инвестиционных проектов Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с руководителями министерств и ведомств правительства, которые имеют непосредственное отношение к развитию электроэнергетики региона. На повестке был вопрос об обеспечении потенциальных инвестпроектов необходимой мощностью. Сейчас в регионе уже реализуются и готовятся к запуску десятки проектов.

- Будет построен горно-обогатительный комбинат на Малмыжском месторождении, планируется электрификация БАМа, строительство новых терминалов по перевалке угля, расширение производственных мощностей АО «Полиметалл». Сюда же относится и Тихоокеанская железная дорога, и новый порт Эльга. На реализацию этих строек и проектов до 2030 года нам нужен один гигаватт (ГВт) электрической мощности, которая сейчас в крае отсутствует, - сказал Михаил Дегтярев.

Установленная мощность энергосистемы края сейчас составляет около 2,3 ГВт, но располагаемая - 1,7 ГВт. Загрузка систем собственными нуждами региона в 2022 году составила 1,67 ГВт. Несмотря на то, что в резерве остается только 30 мегаватт, все работает штатно - без аварий и перегрузок.

Чтобы обеспечить все инвестпроекты необходимыми мощностями, нужно построить очень мощную тепловую электростанцию (ТЭС). Глава региона предложил присутствующим представителям ведомств начать работу в этом направлении. Следующий стратегически важный шаг для Хабаровского края - развитие «зеленой» гидроэнергетики и появления в регионе экологически чистой гидроэлектростанции - Ниманской ГЭС.

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