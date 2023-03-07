Полицейские поймали угонщика автомобиля в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровчанин припарковал свою иномарку рядом с общежитием на Краснореченской. Ему нужно было отойти буквально на пару минут, поэтому он решил не глушить двигатель. Оставив ключи в замке зажигания, водитель вышел из авто.

В этот момент мимо машины проходил 31-летний мужчина, которого привлек звук работающего двигателя. Он посмотрел по сторонам. Убедившись, что никого нет рядом, мужчина сел в авто и уехал. Позже на улицу вышел владелец иномарки. Поняв, что ее угнали, он обратился в полицию.

- Машину 1999 года выпуска потерпевший оценил в 185 тысяч рублей. Полицейские нашли ее припаркованной на улице Халтурина. Авто вернули владельцу, а подозреваемого в угоне задержали, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В отделении установили, что задержанный хабаровчанин раньше имел проблемы с законом. В апреле 2022 года он вышел из колонии, где отбывал наказание за разбой. Уже в феврале 2023 года он угнал другую машину, чтобы покататься по городу. На мужчину завели дело по статье «Кража». Его могут приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемый ждет суда под подпиской о невыезде.

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