Первенство края по «Джип-Слалому» пройдет в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

11 марта в 12:00 на спортивно-гоночной трассе «ХабАвтоРинг» пройдет открытое первенство Хабаровского края в дисциплине «джип-слалом», где участники посоревнуются за кубок Героя СССР Владимира Орехова «Даманская сталь». Гонка будет приурочена к 54-й годовщине боевых событий на острове Даманском. Первый заезд стартует в 12:30.

- Гостей будут угощать солдатской кашей в перерывах между заездами. На территории откроют пункты обогрева. Присутствующие смогут испытать удачу в конкурсах и проявить себя в викторине. Также в программе метание ножей и урок безопасности для детей, - рассказали в администрации Хабаровска.

Ветераны, гости и зрители смогут добраться до места проведения мероприятия на автобусе от остановки «Площадь Ленина». Отправление запланировано на 11:00. Трансфер в обратном направлении также предусмотрен. Чтобы воспользоваться услугой, нужно сообщить свои контакты по номеру 8 924-404-04-95.

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