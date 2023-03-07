Глава Вяземского района Александр Усенко ответил на вопросы жителей в прямом эфире Фото: Центр управления регионом Хабаровского края

В соцсетях правительства региона прошел прямой эфир с участием главы Вяземского района Александра Усенко. Он ответил на вопросы местных жителей, касающиеся ремонта дорог, внешнего благоустройства, безопасности населения и социальной защиты. Больше всего обращений касалось темы перерасчета коммунальных платежей после повышения цен на электроэнергию.

- Перерасчетом занимается управление ЖКХ районной администрации. Его произвели уже для более чем 10 тысяч абонентов. 4,6 тысячи человек получили компенсацию в декабре 2022 года в размере 375 рублей. В январе 2023-го она составила 270 рублей, - сказал Александр Усенко.

Чтобы получить перерасчет, нужно обратиться в управление ЖКХ по номеру 3-31-38.

Также жителей интересовало, какие дворы в этом году будет отремонтированы в рамках нацпроекта. По словам Александра Усенко, в голосовании победили четыре территории по адресам: Ленина, 2; Вяземская, 84; Ленина, 32; Верхотурова, 8.

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