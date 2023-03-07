Прием заявок на обучение «Муравьев-Амурский - 2030» закончится 15 марта в Хабаровском крае

Прием заявок на обучение «Муравьев-Амурский – 2030» закончится 15 марта Фото: Правительство Хабаровского края

Больше двух тысяч человек со всех федеральных округов уже подали заявки на бесплатное обучение по программе «Муравьев-Амурский - 2030». Она нацелена на подготовку управленческих кадров для Дальнего Востока. Окончившим обучение откроется возможность начать карьеру на госслужбе.

Жители Хабаровского края смогут подать заявки и зарегистрироваться на второй поток программы до 15 марта. Сделать это можно на портале муравьевамурский-2030.рф. Выпускники войдут в резерв госслужащих. Им будут поступать предложения о трудоустройстве на госслужбу и институты развития Дальнего Востока.

Сейчас подходит к концу обучение курсантов первого потока программы. Среди них только семь человек из Хабаровского края. Уже в мае их трудоустроят на госслужбу в ведомства Дальнего Востока.

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