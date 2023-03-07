Спасатели вернули затонувший самодельный мотоцикл жителю Хабаровска

Жителю Хабаровска вернули затонувший самодельный мотоцикл Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

5 марта жильцы дома на Вахова стали свидетелями того, как супружеская пара провалилась под лед на Амуре, когда пыталась пересечь реку на самодельном мотоцикле. Очевидцы сразу позвонили в полицию. Они рассказали, что водитель и его пассажирка сами выбрались из воды, но им все равно нужна помощь.

На место ЧП приехали правоохранители и представители экстренных служб. Один из спасателей в водолазном костюме добрался до пострадавших по тонкому льду. Он узнал, что пожилые супруги живут на острове Большом Уссурийском. Они ехали через реку в Хабаровск по делам. В этом месте переправа была запрещена. Мотоцикл недалеко от берега попал в полынью и затонул.

Мужчина смог позвонить своим соседям, которые забрали его жену. Сам он остался сторожить затонувший мотоцикл. Полицейские долго уговаривали мужчину вернуться домой, и в итоге тот согласился. Пенсионера доставили на остров. На следующий день сотрудники МЧС подняли технику с глубины и отдали владельцу.

Мужчина поблагодарил спасателей за помощь. Пенсионеру теперь предстоит ответить за то, что он нарушил закон, выехав на лед в неположенном месте.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.