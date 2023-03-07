Сотрудники МЧС устанавливают причины пожара на складе в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

6 марта около шести утра в спасательную службу Города юности поступило сообщение о пожаре на складском комплексе на Вокзальной. Сотрудники МЧС почти сутки боролись со стихией. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось только 7 марта в 04:46.

- Пламя повредило стены, крышу и стеллажи, которые предназначены для хранения продуктов питания. Работу спасателей усложнял порывистый ветер, который раздувал огонь. С возгоранием боролись 56 человек, привлекались 16 спецмашин. Для бесперебойной подачи воды на месте возгорания привлекался пожарный поезд, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Установить причину пожара сразу экспертам не удалось. На месте работают сотрудники Госпожнадзора. Они опрашивают очевидцев, обследуют помещения при помощи спецоборудования, собирают доказательства. Специалисты проведут ряд лабораторных исследований, которые помогут установить причины и обстоятельства ЧП.

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