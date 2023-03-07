Сгенерированное нейросетью фото супруги Геннадия Невельского показали хабаровчанам Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве региона подготовили серию публикаций про удивительных и сильных женщин, которые повлияли на жизнь Хабаровского края. Первый пост, приуроченный к 8 Марта, посвящен Екатерине Невельской - супруге знаменитого дальневосточного исследователя адмирала Геннадия Невельского.

Сыграв свадьбу, пара отправилась в опасную экспедицию, маршрут который пролегал через земли Дальнего Востока. Они сплавились по реке Лена до Якутска. Оттуда они отправились на лошадях по вьючной тропе к побережью Охотского моря. Эта поездка казалась для Екатерины слишком утомительной и тяжелой, но она стойко выдержала долгий путь.

После смерти мужа в 1876 году Екатерина Ивановна опубликовала «Посмертные записки адмирала Невельского», в которых раскрыты подробности Амурской экспедиции.

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