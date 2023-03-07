Имена Героев России получат несколько школ Хабаровска в 2023 году Фото: Сергей Кравчук

Трем школам Хабаровска присвоят имена Героев России в 2023 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук.

Он рассказал, что в 2021 году имя майора Романа Филипова получила школа №26. Он погиб, выполняя боевое задание в Сирии. Роман выбросился из горящего самолета и оказался на захваченной территории. Когда террористы окружили раненого мужчину, он подорвал себя и их гранатой со словами: «Это вам за пацанов!»

Глава Хабаровска отметил: он видел, как гордятся ученики тем, что их школа носит имя Героя России.

- Сейчас на наше время выпало такое испытание, когда страна вновь борется с проявлением неонацизма и фашизма. Поэтому, как мы знаем, каждое время рождает своих героев, - сказал мэр.

Поэтому в текущем году имена Героев России, своих выпускников, получат три образовательных учреждения города: школа №10 - имя Норполова Эдуарда Доржиевича, школа №46 - кавалера ордена Мужества Хохлова Егора Алексеевича, Волочаевский лицей - Попова Александра Викторовича.

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