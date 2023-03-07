Фестиваль «Амурские волны» пройдет в Хабаровске с 22 по 28 мая Фото: Антон Шевченко

В Хабаровске началась подготовка к международному фестивалю «Амурские волны», который пройдет в краевой столице с 22 по 28 мая. Участие в нем примут больше 650 музыкантов. В 2023 году программа мероприятий станет еще насыщенней. Она будет приурочена к 165-летию Хабаровска. В городе устроят сольные и плац-концерты, дефиле. Увенчается мероприятие марш-парадом по Муравьева-Амурского и выступлением на Комсомольской площади.

Впервые участие в «Амурских волнах» примут музыканты 24-го Военного оркестра объединенного стратегического командования Южного военного округа из Ростова-на-Дону. Уже традиционно для хабаровчан сыграют представители Центрального военного оркестра Минобороны РФ, Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, Военного оркестра войск и сил на Северо-Востоке РФ из Петропавловска-Камчатского и Военного оркестра штаба ТОФ из Владивостока.

- В фестивале «Амурские волны» стремятся принять участие коллективы не только из России, но и других стран, а зрителей ежегодно становится все больше, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Посмотреть трансляцию фестиваля в этом году можно будет с арены «Ерофей» и площади Славы. Также его покажут в телеэфире, в соцсетях «ВКонтакте» и на портале PRO.Культура.РФ.

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