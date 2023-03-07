Женщину года выбрали в Хабаровском крае Фото: Евгений Никонов

В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Женщина года». Мероприятие проводится с 2015 года, и побороться за звание может любая представительница прекрасного пола, независимо от профессии и возраста.

В этот раз в конкурсе участвовали жительницы Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре, Нанайского, Николаевского, Бикинского и других районов.

Об итогах конкурса рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

- Честно говоря, даже не представляю себе, как лучшую из лучших выбирает жюри, каждая достойна награды, - сказал Евгений Никонов.

В итоге звание женщины года в этот раз завоевала Елизавета Кокшарова - жительница поселка Ванино. Ее ценят коллеги и семья, Елизавета - мама троих детей. С семьей она часто участвует в различных мероприятиях, занимается волонтерством.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.