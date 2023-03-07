Женщину года выбрали в Хабаровском крае Фото: Евгений Никонов
В Хабаровском крае подвели итоги конкурса «Женщина года». Мероприятие проводится с 2015 года, и побороться за звание может любая представительница прекрасного пола, независимо от профессии и возраста.
В этот раз в конкурсе участвовали жительницы Хабаровска, Амурска, Комсомольска-на-Амуре, Нанайского, Николаевского, Бикинского и других районов.
Об итогах конкурса рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
- Честно говоря, даже не представляю себе, как лучшую из лучших выбирает жюри, каждая достойна награды, - сказал Евгений Никонов.
В итоге звание женщины года в этот раз завоевала Елизавета Кокшарова - жительница поселка Ванино. Ее ценят коллеги и семья, Елизавета - мама троих детей. С семьей она часто участвует в различных мероприятиях, занимается волонтерством.
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