Первый в 2023 году дождь обещают Хабаровску 8 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздничный день будет отчасти испорчен осадками, которые обещают краевой столице в среду. Погода в Хабаровске 8 марта будет пасмурной. Ночью пройдет небольшой дождь, из-за чего на дорогах к утру будет скользко. Порывы ветра будут доходить до 7-12 метров в секунду. Ночью температура упадет от -5 до -7, а днем поднимется от -1 до +1.

Прогноз погоды в Хабаровском крае 8 марта обещает отчасти пасмурный день. Сильный снег стоит ждать жителям южных районов. Также осадки пройдут в Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском и Ульчском районах. На остальной территории края будет преимущественно пасмурная погода.

На юге региона ветер достигнет скорости 9-14 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -3 до -8, а днем от ноля до +5 градусов.

В Центральной части края поднимется холодный ветер. Его сила будет доходить до 14 метров в секунду. Ночью температура продержится от -5 до -26, а днем от -8 до +2º градусов.

Холоднее всего будет на севере Хабаровского края. Здесь на градуснике ночью будет от -16 до -28, а днем отметка не перевалит выше ноля. Температура будет колебаться от -16 до -1 градуса. Скорость ветра достигнет 3-14 метров в секунду.

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