Налетела на штыри в земле: машина вылетела с трассы «Уссури» а Вяземском районе

Пожилая женщина пострадала в аварии на трассе в Хабаровском крае Фото: ОМВД России по Вяземскому району

Утром 7 марта на трассе «Уссури» в Вяземском районе края случилась авария, в которой пострадала 69-летняя женщина. Предварительно установлено, что она ехала на пассажирском сиденье «Хонды Эйрвейв». За рулем сидел 43-летний мужчина, который потерял управление и съехал с трассы. Его остановили металлические конструкции, которые торчали из земли в месте проведения дорожных работ. От удара в машине выстрелили подушки безопасности, которые помогли пассажирам избежать более серьезных травм.

- Женщину, пострадавшую в ДТП, передали медикам. Ее госпитализировали с травмами и ушибами, - рассказали в ОМВД России по Вяземскому району.

На место аварии приехали автоинспекторы. Полицейские проводят проверку по факту происшествия.

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