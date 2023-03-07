260 сирот получили сертификаты на покупку недвижимости в Хабаровском крае в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дети-сироты Хабаровского края получают поддержку правительства в виде сертификатов на покупку жилья. Чаще их используют как первоначальный взнос по ипотеке, который позволяет сильно уменьшить сумму ежемесячных платежей.

В 2022 году сертификаты получили 260 человек. Из краевого бюджета было выделено 735 миллионов рублей - на 492 миллиона больше, чем в 2021-м. Поддержку увеличили почти в три раза благодаря решению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

- Вопрос обеспечения детей-сирот квартирами находится под особым контролем. Практика социальной выплаты показала высокую эффективность и позволила значительно увеличить численность людей, обеспеченных жильем. Помимо соцвыплаты для сирот закупается жилье на вторичном рынке, строятся новые дома, - рассказала Елена Радинская, замначальника отдела по управлению государственным жилфондом.

Получить сертификат могут сироты, достигшие 25 лет. За эти средства можно купить жилье на всей территории Хабаровского края. К сумме сертификата можно добавить выплаты по маткапиталу или собственные сбережения. Также есть возможность воспользоваться помощью юристов краевого правительства, которые помогут правильно заключить договор покупки недвижимости, чтобы избежать мошенничества.

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