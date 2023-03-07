Проспект Мира отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре в 2023 году Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Город юности активно участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги». Именно благодаря этому в 2023 году в Комсомольске завершится последний этап ремонта одной из главных городских «артерий» - проспекта Мира. Подрядчик восстановит участок от Дзержинского до набережной. Его протяженность - 450 метров.

- На проспекте полностью заменят основание, уложат новый асфальт и поменяют бордюры. Частично будет отремонтирован тротуар. На дорогу нанесут разметку, а на обочинах установят знаки. Работы обойдутся в 38 миллионов рублей. Подрядчик уже определен - это ООО «АТП», - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Общая протяженность проспекта Мира составляет 2,5 километра. Он пересекает всю центральную часть Комсомольска. Прокладывать его начали в далеком 1940 году по распоряжению генсекретаря ЦК ВКП Иосифа Сталина. Больше 20 лет проспект носил его имя, а после был переименован и по сей день сохранил название. Больше двух десятков лет дорогу здесь не ремонтировали, но уже в 2023-м вид проспекта кардинально изменится.

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