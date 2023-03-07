Движение большегрузов ограничат в Хабаровске с 26 марта Фото: Иван Макеев

Администрация Хабаровска объявила о том, что с 26 марта по дорогам Хабаровска запретят ездить тяжелой технике. Правда, ограничение будет временным и продлится только месяц. Его снимут уже 25 апреля.

- Ограничение распространится на дороги общего пользования местного значения. Причиной введения запрета стало снижение несущей способности магистралей из-за переувлажнения земли, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Запрет будет касаться не всех большегрузов. Ездить по городским магистралям можно будет тем, кто оформит специальное разрешение. Заявку можно подать на сайте Росдормониторинга. Также разрешено передвигаться на транспорте, нагрузка на ось которого не превышает 3,5 тонны.

В администрации города уточнили, что ограничения не затронут дороги федерального значения, транспорт, предназначенный для грузовых международных перевозок и пассажиров, машины, перевозящие топливо, лекарства, продовольственные товары и почту.

Хабаровчанам напомнили, что такие же ограничения введут с 20 мая до конца лета, если температура будет выше 32 градусов.

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