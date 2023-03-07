Новые корпуса построят в детских оздоровительных лагерях Хабаровского края Фото: минобрнауки Хабаровского края
В Хабаровском крае готовятся к летнему сезону. Особое внимание уделяют детской оздоровительной кампании. Регион стал одним из 15 субъектов РФ, которые в 2023 году получат средства из федерального бюджета на строительство в лагерях и загородных центрах новых модульных корпусов. Это позволит создать дополнительные 200 мест для отдыха детей.
- Четыре новых корпуса появятся в краевом детском центре «Созвездие» в районе имени Лазо и центре «Шарголь» в Комсомольском районе. Регион получил больше 78 миллионов рублей на их строительство. Возведение планируем закончить к началу летней оздоровительной кампании, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
Новые корпуса - это быстровозводимые модульные конструкции. Их производством занимается Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения.
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