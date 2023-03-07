Мэр Биробиджана: «Город превратили в информационный стенд»

С незаконной рекламой борются в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В столице ЕАО продолжается борьба с незаконной рекламой. Нарушители не обращают внимания на запреты и продолжают клеить листовки на все, что попадется под руку: деревья, двери подъездов, административные здания. А все это, между прочим, относится к запрещенным объектам. Комитет управления муниципальным имуществом продолжает работать над решением проблемы.

- Весь город превратили в информационный стенд, рекламные листовки повсюду. Накануне сотрудники мэрии расчищали территорию Арбата, - сказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Но, к сожалению, налаженного механизма в этом вопросе пока нет. Обычно листовки клеят нанятые люди, а заказчики могут находиться в другом городе. Да и штрафы за нарушения не такие большие.

Кроме того, в городе планируют привести к единообразию баннеры, которые размещают на зданиях. Сейчас нет четких требований к виду, цвету и тексту. А такого быть не должно, уверены специалисты. Баннеры должны быть в одном стиле.

Поэтому совместно с депутатским корпусом администрация будет прорабатывать вопрос, касающийся незаконной рекламы.

К слову, в Биробиджане для рекламы есть специальные щиты, и клеить листовки можно только там. Столбы, фасады домов и деревья для этого не предназначены, это является незаконным распространением рекламы. На нарушителя обязательно составят протокол. После этого все материалы передаются мировому судье, который выносит либо предупреждение, либо штраф. Для физического лица размер его составляет от 100 до 500 рублей.

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