«Привет из дома» передали на СВО матери и жены военных из Магадана Фото: "Единая Россия"

В Магаданской области собрали очередную партию посылок для бойцов на СВО. Этим занимался центр поддержки семей мобилизованных. В военные части ушло 100 килограммов гуманитарной помощи. В ней - лекарства, маскировочные сети и сладости, которые приготовили местные производители.

- С участием родителей и жен военных мы собрали этот груз накануне 8 Марта. В нем - «теплый привет» из дома, ожидание близкой встречи с дорогими и любимыми людьми. Все они сильные духом люди, здоровые и смелые мужчины. Думаем о них, смотрим новости и ждем возвращения домой, - сказала Ксения Суханкина, депутат, руководитель центра.

А накануне Международного женского дня для семей солдат организовали встречу. Она состоится в областной библиотеке имени Пушкина - там уже все для этого готово. Вечер пройдет в неформальной обстановке, чтобы настроить женщин на взаимную поддержку и общение. Планируется, что мероприятие посетит и глава Магаданской области Сергей Носов.

Центр поддержки работает с октября 2022 года. Сюда могут обратиться семьи военнослужащих. За несколько месяцев работы специалисты отреагировали на 85 просьб о помощи. Волонтеры помогли раненному бойцу, отправленному на реабилитацию, получить свидетельство о рождении ребенка. А многодетной семье, чей глава находится на передовой, помогли деньгами. Сейчас активисты ищут солдата, который уже долго не выходит на связь. Пока ждут ответ из воинской части, поддерживают мать морально.

Обратиться за помощью можно в региональную общественную приемную партии «Единая Россия». Она находится в Магадане на площади Комсомольская, 1. Телефоны: 8 (4132) 60-09-60, 8 (4132) 645- 645. E-mail: op@magadan.er.ru.

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